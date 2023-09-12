 

“Терпеть унижения – большая травма”: почему ребенку Плетневой лучше с неродным отцом

12.09.2023, 17:45, Новости дня
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Солистка группы “Винтаж” Анна Плетнева уже несколько лет счастлива в браке с нынешним мужем Кириллом Сыровым. Перед встречей с ним, девушка рассталась с молодым человеком, который предал ее. Кроме того, знаменитость осталась одна с годовалым ребенком.

Звезда тяжело переживала расставание. Она сильно похудела и была убеждена, что больше никогда не встретит свою вторую половинку, поскольку не могла поверить, что ее ребенок будет расти с чужим мужчиной. Именно в этот непростой для певицы момент, судьба свела ее с нынешним избранником. Вот уже 18 лет партнеры не чают души друг в друге, а еще они вместе воспитывают двух детей.

К слову, психологи рассказали, почему ребенку артистки Анны Плетневой лучше с неродным отцом. Эксперты убеждены, что ребенок должен расти в счастье и гармонии. Дети, которые растут в браке, где все пытаются сохранить ради ребенка, с большей вероятностью могут получить психологические травмы.

“Терпеть унижения, жертвовать своей самооценкой, своей жизнью ради детей — это большая травма для них, нежели развод”, – цитирует психолога интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Более того, у ребенка при наличии второго отца больше примеров, на которые можно смотреть и опираться. Он будет видеть, как что-то работает у мамы так, у папы по-другому, у отчима тоже иначе. Соответственно, кругозор наследника сильно расширится. Певица Анна Плетнева не прогадала.


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