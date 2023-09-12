 

Собянин: 216 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-4 за первый рабочий день

12.09.2023, 16:30, Новости дня
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В первый рабочий день пассажиры четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) совершили более 216 тысяч поездок. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на некоторых маршрутах четвертого диаметра увеличено время бесплатной пересадки – с 90 до 120 минут. Стоимость поездок снизилась в три раза.

Собянин анонсировал открытие на МЦД-4 еще двух станций – Беговая и Рижская. Таким образом, новый диаметр соединит семь центральных вокзалов Москвы.

Также мэр сообщил о грядущем обновлении подвижного состава. Это произойдет к концу 2025 года, уточнил градоначальник.

Четвертый диаметр открылся 9 сентября. Он прошел через центр столицы и связал подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный (Балашиха).

Сейчас на МЦД-4 действует 36 станций. Длина диаметра – 86 километров. Пассажиры могут совершить бесплатные пересадки на станции метро, Московского центрального кольца и другие диаметры.

17 августа открылся третий Московский центральный диаметр (МЦД-3). Линия связала Зеленоград и Раменское. Для пассажиров доступна 41 станция.


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