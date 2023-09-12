 

МГИК подвел официальные итоги выборов в столице

12.09.2023, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в ходе заседания 12 сентября утвердила результаты выборов мэра столицы и признала их состоявшимися. Об этом сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.

Победителем признан Сергей Собянин. Он набрал 2 499 114 голосов – 76,39%. Всего в выборах участвовали 3 325 120 избирателей.

“Жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило”, – цитирует Кириллову Агентство городских новостей “Москва”.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов – он набрал 8,11% голосов. На третьем месте вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61), на четвертом – зампред Госдумы от партии “Новые люди” Владислав Даванков (5,34%). Первый замруководителя фракции “Справедливая Россия – За правду” в Госдуме Дмитрий Гусев заручился поддержкой 3,93% избирателей.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосование проходило на участках, дистанционно и на дому.

Проголосовавшие онлайн и с помощью терминалов электронного голосования на участках получили баллы в рамках программы “Миллион призов”. Победителями стали 2,3 миллиона человек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Целует не жену: где развлекается принц Гарри?

12.09 / “Ущипни ребенка”: истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко

12.09 / Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное

12.09 / Планы неоконсерваторов в Украине обернутся трагедией

12.09 / Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

12.09 / «Государство действовало незаконно» — выжившие и семьи погибших в терактах 11 сентября до сих пор ждут суда над обвиняемыми

12.09 / Экс-агент ЦРУ – у Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Россией

11.09 / “Уже не та”: невестка раскрыла подробности состояния Светличной

11.09 / “Я исправно плачу”: Волочкова ответила на слухи о крупных долгах

11.09 / Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика