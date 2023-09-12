Целует не жену: где развлекается принц Гарри?

На днях в Германии стартовали Игры Непокоренных. Долгожданное событие посетил принц Гарри. Игры были учреждены внуком Елизаветы II в 2014 году. Они являются аналогией Паралимпиады.

Ежегодно соревнования проводятся в разных странах мира, а участниками выступают бывшие и действующие военные, а также раненые и ставшие инвалидами на службе. Игры начались 9 сентября в немецком городе Дюссельдорф и продлятся до 16 сентября 2023 года.

На прошлой неделе принц Гарри прибыл в Германию, где начал развлекаться, наблюдая за спортивными играми. Пресса активно следила за его перемещениями. Теперь таблоиды сообщают, что герцог Сассекский продемонстрировал поцелуй, правда, не в адрес Меган Маркл.

В Сети распространилось фото, на котором мужчина целует не жену, а американского регбиста

Дэйви Мартинеса

в макушку. Это произошло сразу после того, как команда Соединенных Штатов обыграла Великобританию в поединке по регби на инвалидных колясках за золотую медаль.

Милым теплым жестом принц Гарри показал, что у него нет никаких обид по поводу победы Америки над Великобританией. Наоборот, он с большим удовольствием награждал участников медалями. А после этого, положив руки по обе стороны лица, он крепко поцеловал Дэйви Мартинеса в голову.