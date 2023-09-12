 

“Ущипни ребенка”: истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко

12.09.2023, 14:02, Новости дня
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В начале августа Ирина Мирошниченко ушла из жизни неожиданно для всех. Близкие до сих пор приходят в себя, ведь за несколько дней до трагедии, она отметила свой день рождения и была полна сил и энергии, как отмечают родные звезды.

Спустя 40 дней, друг и коллега по цеху Евгений Герасимов решил почтить память Ирины Мирошниченко в эфире программы “Жизнь и судьба”, которую ведет Борис Корчевников. Актер поделился с ведущим воспоминаниями о покойной подруге.

Несмотря на широкую известность, Ирине Мирошниченко не везло в любви. Звезда трижды выходила замуж, но последние годы жизни провела в одиночестве. Она так и не стала матерью, хотя была возможность. В первом браке актриса могла родить, но решила сделать аборт: тогда ей хотелось строить карьеру востребованной актрисы.

Борис Корчевников поинтересовался, как вообще Мирошниченко справлялась с ролью мамы в кино. Герасимов вспомнил, что коллега всегда с большой любовью относилась к детям. Однажды ему нужно было играть с ребенком в кадре, но тот уснул в неподходящий момент.

“Ущипни ребенка”, – обратился тогда режиссер к Евгению Герасимову. Актер не хотел этого делать и его поддержала Ирина Мирошниченко, сказав, что ребенка не надо трогать.

Трогательный рассказ гостя траурного выпуска шоу “Жизнь и судьба” перебил истерический смех. Его издавал Борис Корчевников, потирая взмокший глаз пальцем перед камерой. Что конкретно рассмешило ведущего, к сожалению, неизвестно.


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