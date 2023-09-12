Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное

Популярная российская актриса Екатерина Климова, наиболее известная публике благодаря роли в фильме “Мы из будущего”, поделилась на своей странице в социальных сетях подборкой. На некоторых снимках актриса без одежды прикрывается лишь мятой простынкой.

Серию таких “постельных” кадров Екатерина Климова вынесла в рубрику “Ревизия”, куда решила добавлять фотографии, которые хочется удалить из галереи, но рука не поднимается. Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное из недр телефона.

“Каждый раз собираюсь удалить лишние фото и почему-то не делаю этого. Решила объединить их в серии и публиковать перед утилизацией”, – написала Екатерина Климова.

Эту серию фотографий она назвала “Селфи без”. И этой действительно довольно интимные кадры актрисы без макияжа и без одежды.

Кроме того, звезда предложила подписчикам написать в комментариях, какие фото из ее архива они бы хотели еще увидеть. Но, предвидев желания некоторых фанатов, актриса уточнила один момент.

“P.S. эротические фото и скрины документов публиковаться не будут”, – добавила Екатерина Климова.

Напоминаем, актриса довольна редко радует подписчиков такими домашними фотографиями. Почти на всех фото Климова при параде, но кажется, такому контенту теперь тоже нашлось место на ее странице.

Ранее “Дни.ру” писали, что хирурги не знают, что произошло с лицом актрисы Екатерины Климовой.