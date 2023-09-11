 

“Я исправно плачу”: Волочкова ответила на слухи о крупных долгах

11.09.2023, 19:45, Новости дня
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В последнее время в мире шоу-бизнеса все чаще происходят скандалы, касающиеся налогов. Чего только стоит история про Елену Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Недавно общественность обсуждала, что Филипп Киркоров задолжал более трех миллионов ФСН. А теперь поползли слухи о том, что у Анастасии Волочковой накопились крупные долги.

Правда, балерина уже успела ответить на неприятные сплетни о ее якобы проблемах. Как уверяет бывшая прима Большого театра, появившаяся в СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью. Блондинка объяснила, что она – честный налогоплательщик.

“У меня нет никаких долгов и задолженностей. Я исправно плачу налоги, все свои коммунальные платежи”, – откровенно призналась в интервью с Пятым каналом артистка.

Более того, она рассказала, что на День города в Москве она выступала больше двух часов для своих любимых зрителей абсолютно бесплатно. С этого мероприятия, по словам звезды, она ничего не заработала. Хотя прикинула, сколько могла бы выручить. Если бы, например, билеты продавались по тысячу рублей, то, по расчетам Анастасии Волочковой, она могла бы пополнить кошелек на два миллиона рублей. Но вместо обогащения, говорит балерина, она подарила эту крупную сумму городу.


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