Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью

Руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов рассказал об аномально тёплой погоде. По словам специалиста, она установится в ближайшую неделю в нескольких российских регионах.

“Аномальное потепление ожидается на севере европейской территории России, на Северном и Среднем Урале и в северо-западной Сибири. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать 4—5 градусов. Это очень значительное отклонение”, — цитирует эксперта URA.RU. К пятнице, 15 сентября, до +20 градусов выше нуля ожидается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске, уточняет RT.