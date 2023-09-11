 

Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью

11.09.2023, 19:45, Новости дня
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Руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов рассказал об аномально тёплой погоде. По словам специалиста, она установится в ближайшую неделю в нескольких российских регионах.

“Аномальное потепление ожидается на севере европейской территории России, на Северном и Среднем Урале и в северо-западной Сибири. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать 4—5 градусов. Это очень значительное отклонение”, — цитирует эксперта URA.RU. К пятнице, 15 сентября, до +20 градусов выше нуля ожидается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске, уточняет RT.


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