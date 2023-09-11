Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи

Известный актер постоянно радует поклонников своим участием в кино и сериалах. Правда, ему буквально приходится жить на съемочной площадке. Как оказалось, причина такого частого появления на экранах не только из-за большой любви к своей работе. Павлу Прилучному нужно много трудиться, чтобы обеспечить беззаботную жизнь молодой жене.

После того, как Зепюр Брутян подарила актеру сына, сама она ушла в декрет и осталась на полном обеспечение мужа. Видимо, звезде “Мажора” дорого обходится содержание новой семьи, раз он с утра до вечера проводит на работе. Не зря же актриса публично поблагодарила супруга за то, что он буквально живет на съемочных площадках.

На своей личной странице в социальных сетях Зепюр Брутян опубликовала пост, посвященный любимому мужу. В нем она восхищается тем, как Павел Прилучный все успевает: и трудиться, и уделять время семье.

“Работать каждый день. С самого раннего утра и до позднего вечера! Без выходных. Учить огромные текста, вживаться в роль”, – с восхищением написала актриса.

Свою мысль молодая мама завершила словами от себя и от наследника актера.

“Мы гордимся тобой. И очень любим тебя!”, – трогательно написала Зепюр Брутян.

К слову, еще в начале сентября актер оказался под капельницей. Видимо, плотный график сильно сказывается на Павле Прилучном. Из-за проблем со здоровьем у него не получилось проводить на первое сентября в школу детей от брака с Агатой Муцениеце.