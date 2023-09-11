“У параши, рядом с тараканами – прекрасно!”: российская звезда кино о жизни за границей

Зрителю артистка знакома по фильму “Географ глобус пропил”, также она сыграла роль в драме Бориса Грачевского “Крыша”, снималась в картине “Кухня: Последняя битва” и других лентах. На съемках Анфиса Черных испытала немало сюрпризов, но события реальной жизни явственно превзошли экранные сюжетные линии.

Первое путешествие в Индию превратилось для знаменитости в самое настоящее приключение. Об этом девушка честно заговорила в интервью WomanHit. Испытаний за границей Анфиса Черных не планировала — она просто купила билет на самолет, а приземлившись, попала будто в другой мир, который сейчас называет второй родиной.

В Индии звезда кино достаточно насмотрелась на грязь, однако ее мировоззрение в этой стране поменялось благоприятным и удивительным образом. Ну а еще из-за проблем с документами актриса вляпалась в проблемы с законом и оказалась заключена под стражу.

В итоге Анфису Черных все же выпустили на свободу. Вернувшись в Россию, знаменитость тепло отзывается об Индии, но всем подряд в восточную страну лететь не советует.

“Если ты не готов выйти из зоны комфорта, отказаться от внешнего удобства, конечно, не стоит отправляться туда. Но если гармония внутри, ты можешь ехать в поезде у параши, рядом с тараканами — и ощущать себя прекрасно!” — объявила звезда кино.