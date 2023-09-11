Экс-аналитик ЦРУ – у США нет никакого плана по Украине, и вся их техника сразу уничтожается на поле боя

У администрации Байдена в украинском конфликте нет никакого плана, отмечает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. США без всякой системы способствуют обострению ситуации и отправляют на Украину не то, что ей нужно, а то, что есть у них в распоряжении. Однако вся военная техника, которую Запад посылает на Украину, разбивается российскими войсками, как только попадает на поле боя.

В ходе этой войны мы видели обострение напряжённости: кассетные боеприпасы, затем F-16, теперь мы видим, что они собираются отправить крылатые ракеты, и они говорят о снарядах с обеднённым ураном. Как вы относитесь к этой последовательности наращивания напряжённости во внешней политике администрации Байдена?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Она не следует никакому плану. Понимаете, план — это когда я говорю: если мы собираемся построить дом, сначала мы должны заложить фундамент. Потом, когда мы заложили фундамент, мы должны проложить все трубы и проводку, и все водопроводные и канализационные трубы. Вы должны многое сделать, шаг за шагом, как часть возведения дома. Здесь всё просто наспех собрано вместе. Например, они используют кассетные боеприпасы вместо обычных 155-миллиметровых снарядов просто потому, что у Соединённых Штатов нет того, что должна получить Украина. Так что им приходится посылать что-то ещё.

Помните, считалось, что HIMARS должны стать переломным моментом? Оказалось, что нет. Ракеты Patriot? Помните, нам постоянно только и твердили о них. Сейчас мы ничего о них не слышим, а системы Patriot русские в основном разбивают в Киеве, Львове и других городах Украины без колебаний, и им не приходится беспокоиться о том, что ракеты будут сбиты. Что касается 155-миллиметровых гаубиц, мы уже отмечали проблему нехватки боеприпасов. Leopard 2, Challenger, теперь они собираются использовать M1 Abrams — все эти танки уничтожаются, как только они попадают на поле боя. Наконец, самолёты F-16 — они тоже будут сбиваться, а пилоты — гибнуть.

Так что всё время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов, — всё это исчезнет очень быстро. Так что это даже не вопрос поставки оснащения, потому что какое бы оснащение они ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием.

Дата публикации 10 сентября 2023 года.

—