“Вопрос упирается в деньги”: Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений

Григорий Лепс после развода решил вспомнить лихую молодость и уйти в отрыв, где он просто утопает во внимании женщин. На вопросы СМИ о своей девушке он не стесняясь отвечает: “Вы это про какую?”. Видимо, артист уже сам запутался.

В браке с бывшей супругой Анной у него родилось четверо детей. Нерушимый, как всем долгое время казалось, союз продлился 20 лет, но дал трещину. И после неудачного опыта длиной в треть жизни певец не стал искать новые серьезные отношения, а просто решил жить в свое удовольствие.

Он открыто говорит о том, что ему нравится политика свободных отношений. Поэтому на различных видео в интернете можно увидеть, как певец нежно воркует с Полиной Гагариной или заигрывает певицей Анной Асти, которая, кстати, замужем. А недавно Лепс и вовсе чуть не устроил драку с Леонидом Ярмольником за право танцевать с Ларисой Долиной.

Исполнитель раскрыл подробности любовных приключений. Он признался, что пользовался услугами “ночных бабочек”, а с уйти с вечеринки при желании может с любой девушкой.

“Вопрос упирается в деньги”, – намекнул он.

На вопросы о том, знакомятся ли дамы с Григорием Лепсом сами, зная, кто он, певец в шутку ответил, что уже старый, бедный и безработный, поэтому — нет. И правда: у исполнителя лишь есть трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке, две квартиры в столице и шесть люксовых автомобилей.

Сейчас Лепс состоит в свободных отношениях с девушкой, которую он усердно прячет от публики. От ответов на вопросы про свадьбу тоже уворачивается. Вероятно, певец прочувствовал вкус свободы и больше не хочет быть окольцованным.

Ранее “Дни.ру” писали, что Лепс категорично высказался о будущем дочери.