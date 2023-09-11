Американский политолог – Запад гонит украинцев на убой ради несбыточной мечты о быстрой победе над Россией

Идея стремительного и успешного удара ВСУ по хорошо укреплённым российским позициям, на который делали ставку Киев и Вашингтон, с самого начала была обречена на провал. Такое мнение в интервью, опубликованном на YouTube-канале The Duran, высказал американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, надежды США на «блицкриг» не оправдались и обернулись для украинской армии огромными потерями.

У вас вышла новая статья с говорящим названием «Обязаны проиграть», в которой вы утверждаете, что большое контрнаступление, для которого мы вооружали украинцев, было обречено на провал. Я надеялся, что вы сможете уточнить и объяснить её.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Я думаю, Гленн, что этот конфликт превратился в конфликт на истощение. А в нём украинцы гарантированно проиграют. У русских слишком большое преимущество в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, чтобы украинцы могли победить в долгосрочной перспективе. Мне следует также добавить, что существуют серьёзные сомнения о том, продолжит ли Запад поставлять оружие Украине.

Итак, они (ВСУ. — ИноТВ) столкнулись с реальным риском конфликта на истощение. Они искали хитроумную стратегию, чтобы выйти из этой ситуации. И они решили начать классический блицкриг, заключающийся в попытке преодолеть линию фронта, так называемую линию Суровикина российской обороны.

А затем, оказавшись в тылу русских, они рассчитывали на стратегический прорыв. Другими словами, они собирались пройти вглубь территории, контролируемой русскими, и достичь Азовского моря, чтобы разделить российские войска и перекрыть сухопутный переход к Крыму, что в свою очередь должно было шокировать русских. Они согласились бы на переговоры, а у нас, то есть у Запада и Украины, на руках оказались бы все козыри. И в результате мы получили бы выгодное соглашение и завершили бы конфликт.

И я утверждаю, что это была несбыточная мечта. Это был несерьёзный аргумент. Я уже не говорю о том, что фактически все сторонники господствующей на Западе точки зрения, к которым мы с вами в настоящий момент не относимся, считали, что этот план сработает. Они думали, что всё пройдёт гладко и украинцы в конечном итоге победят русских.

И в моей свежей статье я привожу аргумент — вы с ним, разумеется, уже давно согласны, — что это была несбыточная мечта, что она просто не сработает. И, конечно же, она не сработала. Просто поразительно, насколько неудачливыми оказались украинцы и какую ужасную цену они заплатили. Мне делается дурно от чтения историй и просмотра видео о потерях Украины. Этих людей ведут на бойню.

Более того, Запад подталкивал их к этому наступлению. Существует множество доказательств того, что украинцы медлили, поскольку понимали, что это не принесёт результата. Но тем не менее мы очень сильно настаивали на том, чтобы они начали наступление 4 июня. И совершенно ясно, где мы находимся сегодня. Вот суть моей позиции.

Дата публикации 09 сентября 2023 года.

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