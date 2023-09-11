 

Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности

11.09.2023, 6:15, Новости дня
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С глаз долой полуфабрикаты — настало время витаминов. Чтобы
укрепить защитные силы организма осенью, стоит приглянуться к растительной пище.
Вкусный питательный салат наполнит силами и зарядит хорошим настроением. Однажды
Елизавета Боярская представила рецепт, пройти мимо которого настоящее
преступление.

Итак, готовим еду для красоты и стройности. Немного
продуктов, немного времени — и результат превосходит все ожидания. Как
приготовить вкусный салат, который рекомендует Елизавета Боярская? Переходим к
ингредиентам.

Нам понадобятся:

Стебли сельдерея — 3 штуки,

Зеленые яблоки — 2 штуки,

Апельсин — 1 штука,

Банан — 1 штука,

Грецкий орех — 2 столовые ложки,

Изюм без косточек — 2 столовые ложки,

Натуральный йогурт низкой жирности — 125 граммов.

Рецепт

Сначала Елизавета Боярская срезает с яблок кожицу и
сердцевину, а банан и апельсин очищает от кожуры. Затем актриса все это нарезает
вместе со стеблями сельдерея и выкладывает в салатник. Последние штрихи —
добавить к составу орех и изюм, перемешать. Салат актриса заправляет йогуртом.
Получается превосходно!

По словам артистки, способы приготовления блюда разные. Этот
вариант Елизавета Боярская использует, когда хочется сладкого.

Рецепт довольно простой и удобный. Сохраняйте его и
наслаждайтесь вкусным салатом!


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