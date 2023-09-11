BFM TV – «смешение маркетинга и неискренности» — Марин Ле Пен раскритиковала политику Макрона

Глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен в первом выступлении после возвращения с каникул пожаловалась на «общий упадок» Франции и раскритиковала политику президента за «смешение маркетинга и неискренности». Она считает, что серьёзной проблемой стало «безразличие и беспечность» правительства по защите населения, а дела часто заменяются пустыми словами, пишет BFM TV.



AP

Вернувшись с каникул, Марин Ле Пен посетовала в Энен-Бомоне (департамент Па-де-Кале) на «общий упадок» Франции, рассказывает BFM TV. По словам лидера парламентской фракции «Национального объединения», «нация стартапа превратилась в нацию стопапа».

Как отмечает французский телеканал, Ле Пен раскритиковала «неуловимое смешение маркетинга и неискренности» в политике Эммануэля Макрона. Глава консервативной группы депутатов подчёркивает, что такой «неудобоваримый коктейль» ослабил государство по многим направлениям деятельности. «Давно прошли времена, когда оппозиция, которую воплощаем мы, была лишь протестной силой», — указывает Ле Пен, которая хочет стать для населения «надеждой и решением».

По словам лидера Нацобъединения, есть проблема посерьёзней, чем снижение экономического благосостояния жителей: «безразличие и беспечность» со стороны президента Республики и его министров по «защите французов». «Когда суды и тюрьмы переполнены, что остаётся от государства?» — подчеркнула политик. Она также назвала политику Эммануэля Макрона «провалом» и резко раскритиковала «систему, при которой действия заменяются словами». При этом, по мнению Ле Пен, «по счетам по-прежнему платят французы», пишет BFM TV.

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