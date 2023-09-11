 

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

11.09.2023, 2:35, Новости дня
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В Москве завершились выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО, в том числе дистанционное электронное голосование (ДЭГ), для подведения итогов которого начали церемонию соединения ключа расшифрования. Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова сообщила о высокой явке на выборах.

По ее словам, результаты электронного голосования подсчитываются первыми, поскольку это занимает не так много времени, как подсчет бумажных бюллетеней на участках. Кроме того, у каждой комиссии свой темп работы. “Сначала гасятся неиспользованные бюллетени, только потом начинается подсчет бюллетеней из ящиков для голосования и сейф-пакетов”, – пояснила Кириллова.

Результаты голосования заносят в протоколы, после чего их передают в территориальную избирательную комиссию (ТИК), где итоги, полученные на участках, суммируют с показателями ДЭГ. Данные будут считаться окончательными после того, как протоколы по всем участкам доставят в ТИКи и обработают.

Напомним, выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. Ранее сообщалось о том, что в голосовании приняли участие почти три миллиона человек. Об этом писали “Дни.ру”.


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