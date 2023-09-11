Немецкий эксперт – старые «Леопарды» на Украине быстро превращаются в металлолом

Танкам Leopard 1, которые европейские страны поставляют Украине, уже больше 50 лет, и при неправильном использовании они быстро превращаются в металлолом, рассказал председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле в интервью SRF. Старые танки уязвимы, а качество стрельбы у них ниже более современных моделей. Поэтому сначала их надо модернизировать, а на это нужно время. Впрочем, сами по себе «Леопарды» в любом случае не смогут переломить ход конфликта.



AP

Швейцарская компания Ruag хотела бы продать 96 танков Leopard 1 немецкой оружейной компании Rheinmetall, которая затем передала бы их Украине, однако Федеральный совет запретил это делать, пишет швейцарский телеканал SRF.

Между тем, другие страны поставляют Украине танки Leopard, которым уже более 50 лет. По словам председателя Немецкого военно-политического общества Ральфа Тиле, у этих танков Leopard есть слабые места, особенно в части боковой брони.

«На самом деле они не модернизируются, а просто восстанавливаются до прежнего состояния, — уточняет эксперт. — Это вполне возможно. Каждая из старых систем состоит из множества модулей, которые сейчас собираются воедино».

Таким образом, усилия по восстановлению «Леопардов» в определённой степени ограничены. «В принципе, танков сейчас очень много. Их используют как склады запчастей и собирают то, что работает», — рассказывает Ральф Тиле в интервью SRF. По его словам, это получается дешевле, чем сделать новый танк.

В то же время старые танки уязвимы, потому что «противник учится вместе с ними». Он узнаёт, какие слабые места есть у старого танка. Против Leopard 1 можно использовать мины или обстрел. С этими старыми танками легко бороться, особенно сбоку, а качество стрельбы у них ниже, чем у моделей-преемников.

Кроме того, старые танки сначала необходимо модернизировать. На это всегда уходит от нескольких месяцев до трёх четвертей года. Как поясняет Тиле, это связано с отсутствием производственных цепочек: нет ни площадей, ни рабочей силы, ни запчастей. Сначала всё это нужно организовать. Но через несколько месяцев, как показывает опыт, такие вопросы решаются.

В некотором смысле можно с иронией сказать, что Запад поставляет Украине металлолом, признаёт председатель Немецкого военно-политического общества. Впрочем, при неправильной эксплуатации даже новые системы быстро превращаются в металлолом. «Поэтому у нас есть старое оборудование, которое нужно правильно использовать, чтобы оно было полезным, — подчёркивает Тиле. — При неправильном использовании старое оборудование быстро превращается на Украине в металлолом».

Отвечая на вопрос SRF о том, могут ли старые танки Leopard переломить ход войны, эксперт отметил, что это лишь один элемент. «Я вижу основную проблему в том, что на войне часто не видно взаимодействия. Война состоит из множества систем и людей. Это как большой симфонический оркестр. Есть старые системы вооружений и новые. Для работы со всеми вещами нужны профессионалы. В конечном счете, именно взаимодействие обеспечивает успех», — подчеркнул он.

По словам Тиле, одна единица техники, например, танк Leopard, не приведёт к перелому в конфликте. Более того, у Украины нет систем вооружения для взаимодействия. По сути, они должны собрать всё вместе прямо в ходе военной кампании, а затем научиться хорошо обращаться с поставленной техникой, заключает глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле в интервью швейцарскому телеканалу SRF.

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