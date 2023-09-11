Политолог отметил влияние акции “Миллион призов” на популярность ДЭГ у москвичей

Программа “Миллион призов” оказала влияние на популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое мнение в беседе с Агентством городских новостей “Москва” высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт напомнил, что призовые баллы равны реальным деньгам. На них можно совершить покупки в магазинах – партнерах акции.

“Дополнительные 3 тысячи рублей на лекарства, например”, – сказал Журавлев.

Аналитик обратил внимание на удобство электронного голосования. По его словам, молодежь и люди среднего возраста предпочитают онлайн-формат.

“Систему отладили, серьезных сбоев не было. О них, по крайней мере, не заявляли представители кандидатов и партий”, – заключил политолог.

Первые два розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы “Миллион призов” прошли 9 и 10 сентября. Финальный состоится в понедельник.

Проголосовавшие электронно могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Одну тысячу призовых баллов гарантированно получили те, кто впервые принял участие в онлайн-голосовании, но не вошел в число победителей.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. Проголосовали почти 3,3 миллиона человек.