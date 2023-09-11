Ковальчук показала восстановленные формы после родов

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11.09.2023, 1:20, Новости дня
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Юлия Ковальчук тщательно следит за собой. Певица не захотела засиживаться в декрете и через пару недель после выписки из роддома принялась демонстрировать восстановление форм.

Сегодня звезда сообщила, что притупила к съемкам нового проекта. Исполнительница поделилась фотографией, на которой позирует в образе, подобранном стилистами, в платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее стройную талию. А естественный макияж придает лицу певицы свежести.

Поклонники пришли в восторг от публикации, многие из них засыпали артистку комплиментами. Стоит отметить, что за беременность экс-солистка группы “Блестящие” набрала 14 килограммов. По ее словам, до фигуры мечты ей осталось сбросить немного.

Впервые артистка поделилась фотографией в белье спустя несколько недель после родов. Тогда поклонники заметили, что Юлия прекрасно выглядит, словно никогда не рожала. Некоторые даже предположили, что певица обратилась за помощью к суррогатной матери, чтобы не портить фигуру. Но Ковальчук опровергла подобные слухи.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков во второй раз стали родителями. Об этом сообщила певица в начале июля в социальных сетях. У пары родилась девочка, получившая имя Алисия.


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