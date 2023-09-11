Тест: какой советский актер скрывается под гримом?

Мало кто знает, но в фильме Никиты Михалкова сыграла Людмила Гурченко. В картине “Несколько дней из жизни И. И. Обломова” артистка исполнила роль сухонькой старухи в окне.

Дело в том, что в Советском Союзе получить оборудование для съемок было непросто. Нужно было бронировать его на киностудии, а если съемки были в разные сезоны, то был шанс и “пролететь” с нужными камерами. Фильм по роману Ивана Гончарова снимали летом и зимой, а осень была как бы “простоем”, во время которого нужно было вернуть оборудование на склад. Его могли взять другие киноделы, и Никита Михалков боялся, что график его съемок сорвется.

Тогда режиссер решил во время “простоя” снять еще один фильм – по пьесе Александра Володин “Пять вечеров”. Главную роль в фильме исполнила Людмила Гурченко, а заодно появилась в кадре “Обломаова”.