 

Кому и за что грозит венец безбрачия?

11.09.2023, 0:05, Новости дня
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Экстрасенс Инесса Алиева в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” рассказала, что может повлиять на способность женщины связать себя узами брака с любимым человеком. Бывает, что девушка встречается с парнями, но замуж они ее не зовут, и так случается из отношений в отношения. Чтобы справиться с болью и разочарованием, женщина идет к психологам, пытается понять, в чем проблема. Виной всему может быть венец безбрачия.

“Диагностировать” его можно, если к девушке вообще не липнут мужчины или бросают через непродолжительное время, или не предлагают выйти замуж. По словам Инессы Алиевой, бывает такое, что женщина сама отталкивает мужчин – силой, волевым характером. Постепенно одиночество превращается в венец безбрачия.

Более того, отметила экстрасенс, он может передаваться по роду. Кроме того, венцом безбрачия высшие силы могут наказать девушку за неподобающее поведение, например за распутный образ жизни или за то, что сильно кого-то обидела.


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