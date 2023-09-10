Die Zeit – реальность многополярности помешала Западу превратить G20 в площадку для осуждения России

Олаф Шольц называет итоги саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели «большим успехом» и подчёркивает важность многополярности. Но газета Die Zeit смотрит на это со скепсисом и говорит, что развитие и усиление незападных стран скорее разочаровывает. Например, в Нью-Дели не удалось изолировать Кремль, так как большинство участников саммита «хочет смотреть вперёд и говорить о мирных переговорах, а не о том, как усилить давление на Россию».



AP

Саммит G20 смог достичь компромисса по общему коммюнике. Die Zeit, комментируя итоги встречи, пишет, что «Шольц пытается продать результаты как успех, но реальность скорее разочаровывает». Перечисляя достигнутые на саммите «успехи», Шольц лишь под конец в одном предложении упомянул, что вооружённый конфликт на Украине «не был замолчан».

Вместо этого канцлер назвал «большим успехом» присоединение Африканского союза в качестве нового члена G20, обсуждение «фабрик удобрений, вопросов с задолженностью, гибридного капитала и климатических целей», которые «всё ещё играют большую роль». Но, «конечно же, все на этой встрече хотели увидеть то, что будет написано в итоговом документе по Украине», — возражает Шольцу газета.

В итоговом документе, однако, есть лишь ссылка на Устав ООН и заявления о неприкосновенности территориальной целостности, неприменении насилия и атомного оружия и об уважении к суверенитету независимых государств. «Возможно, это больше, чем ожидалось, но это меньше того, чего G20 уже однажды достигла: чёткого осуждения России», — сетует Die Zeit.

«Чтобы это было не так заметно, Шольц ещё трижды повторяет в ходе сессии вопросов и ответов, что вокруг термина «территориальная целостность» объединились все участвующие стороны», — продолжает газета. «И не удивительно, ведь РФ тоже хочет её сохранить, только в виде великой России», — возмущается Die Zeit

В качестве примера успешной встречи G20 газета приводит Шольцу в пример прошлогодний саммит на Бали, который стал «показателем возрастающей изоляции Путина» и «ясным стоп-знаком» для России.

Анализируя, почему в этот раз не удалось достичь похожего результата, автор Die Zeit указывает, что «в мире, где доминирует Запад – и в первую очередь США, – Китай больше не участвует». В этом году все участвующие страны хотели соглашения, под которым подписался бы и Китай. Потому что без этого значение G20 было бы минимальным.

«G20 хочет смотреть вперёд и говорить о мирных переговорах, а не о том, как усилить давление на Россию», — ещё раз подчёркивает газета. Это необходимо, потому что «встреча в Нью-Дели даёт повод для подозрений, что инструмент G20, возможно, уже прошёл точку своей наибольшей эффективности». Китай, одна из ключевых стран объединения, строит свою сеть организаций, в которой Запад не будет представлен.

В качестве таких организаций Die Zeit указывает БРИКС+ и ШОС. Газета отмечает, что на недавний саммит БРИКС лидер Китая Си Цзиньпин приехал, в отличие от Нью-Дели. Более того, «настаивал на расширении группы и реализовал это», теперь расширенный БРИКС объединяет «половину населения мира, с Китаем в качестве движущей силы».

Таким же образом Си Цзиньпин планирует «расширить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — объединение евразийских стран, которые хотят более тесно сотрудничать в политическом, экономическом и военном отношении», полагает газета и добавляет, что «Западу остаётся наблюдать за этим со стороны».

«Многополярный мир, о котором так часто и с любовью говорит Олаф Шольц, в настоящее время развивается — и быстрее, чем многим хотелось бы. И в направлении, которое скорее вызовет на Западе разочарование, чем эйфорию», — заключает Die Zeit.

—