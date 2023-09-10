 

Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья

10.09.2023, 19:10, Новости дня
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На протяжении длительного времени о телеведущем Андрее Малахове ходили тревожные слухи, якобы шоумен тяжело болен. Отмечалось, что телеведущий начал носить парик и сильно поправился.

Среди прочих набирали оборот слухи об онкологическом заболевании. Сам Малахов между тем предпочитал хранить молчание.

Недавно поклонники Андрея Малахова убедились, что переживали безосновательно. Известно, что шоумен бодр и весел.

Недавно он отмечал День города в родных Апатитах. Телеведущий принял участие в арт-шествии “Схождение реки Белой”. В социальных сетях Андрей продемонстрировал, как проводит время с молодежью на улицах города.

Стоит отметить, что в Апатиты шоумен отправился не с супругой. Звезду сопровождала другая женщина — писательница и сценаристка Татьяна Полякова. Пару запечатлели в салоне самолета.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в палате, где проходила реабилитацию Лада Дэнс, вместе со съемочной группой побывал телеведущий Андрей Малахов. В своем телеграм-канале журналист опубликовал кадры, на которых он запечатлен рядом с изувеченной артисткой. Таким образом Андрей анонсировал выпуск шоу “Малахов”, главной героиней которого станет попавшая в аварию певица.


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