 

Последних победителей розыгрыша для голосующих электронно определят 11 сентября

10.09.2023, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО могут выиграть призовые баллы и потратить их на услуги и товары партнеров акции #ВыбираемВместе2023 (один балл равен одному рублю). Последний розыгрыш назначен на утро 11 сентября.
Одну, три или пять тысяч баллов будут разыгрывать среди тех, кто сделал свой выбор с 20:01 9 сентября до завершения выборов.

Победители акции будут определены случайно, в этом организаторам поможет специальное оборудование. Тем, кому достались призовые баллы, отправят СМС-сообщения. Чтобы их получить, победителям нужно будет активировать уникальный код участника до 25 сентября 2023 года.

Для уточнения результатов розыгрыша участники могут авторизоваться на сайте www.ag-vmeste.ru с 12:00. К слову, там же можно активировать код участника, узнать подробности самой акции и ее партнерах, получить ответы на другие вопросы, связанные с розыгрышем.

На данный момент прошло два розыгрыша, в которых поучаствовали почти 2,1 миллиона человек.
Одну тысячу призовых баллов гарантированно получают те, кто впервые принимает участие в онлайн-голосовании и не выигрывал баллы ранее.

Напомним, выборы в Москве проходят с 8 по 10 сентября 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья

10.09 / Потратить баллы “Миллиона призов” можно на билеты в театр или поход в ресторан

10.09 / Украинские беженцы снизили уровень образования в школах Германии

10.09 / «Польша граничит с непредсказуемым режимом» – Моравецкий призывает вооружаться

10.09 / На выборах в Москве проголосовали почти три миллиона человек

10.09 / Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо

10.09 / А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой

10.09 / Элла Памфилова высоко оценила ход выборов в Москве

10.09 / Андрей Воробьев проголосовал на выборах главы Московской области

10.09 / Участники второго розыгрыша “Миллиона призов” начали получать выигранные баллы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика