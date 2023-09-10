 

«Польша граничит с непредсказуемым режимом» – Моравецкий призывает вооружаться

10.09.2023, 17:30, Новости дня
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Сейчас Польша реализует план по укреплению своей армии, особенно за счёт отечественной оборонной промышленности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, у Варшавы нет другого выхода, потому что она «граничит с непредсказуемым режимом», то есть с Россией, пишет Fronda.


АР

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о софинансировании строительства второй производственной линии польских самоходных гаубиц AHS Krab в рамках польской группы вооружений Бумар-Лабенди, пишет Fronda.

Польский лидер присутствовал на 31-й Международной выставке оборонной промышленности в городе Кельце, где он встретился с вице-главой компании Loockheed Martin по развитию глобального бизнеса и стратегии Майклом Уильямсоном. «Польша граничит с непредсказуемым режимом» — мы убедились в этом в феврале 2022 года», — заявил Моравецкий.

«Сейчас мы воплощаем в реальность план по укреплению польской армии. Мир ранее получал информацию о том, что из себя представляет Россия, это имело место во время нападения РФ на Грузию или во время аннексии Крыма»*, — подчеркнул глава польского правительства. По его словам, уже долгие годы на Польшу распространяется военная и агрессивная деятельность «пропагандистов из Кремля».

«При такой ситуации каждое правительство должно сделать ставку на современное вооружение армии. Значение имеет то, чтобы это вооружение получать от польской оружейной промышленности. Наша отечественная оборонная промышленность развивается и создаёт новые технологические решения», — резюмировал он.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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