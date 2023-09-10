Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо

Певице Ларисе Долиной исполнилось 68 лет. По этому поводу артистка обратилась к поклонникам.

“Ну что ж, 68-й день рождения отмечаю с надеждой,

любовью и верой, что снова все смогу! В паспорт

заглядывать странно, ощущать свой возраст? Нет, даже

ни малейшего намека! По всем показателям мне лет 45,

не больше. И это вовсе не кокетство и не желание

омолаживаться, это моё сегодняшнее состояние — и

физическое, и психологическое”, — цитирует звезду пресса.

Долина по сей день не дает себе поблажек и все свободное время посвящает работе. Даже день рождения

артистке пришлось праздновать на борту самолета, возвращаясь с гастролей.

Тем

неожиданнее для нее стало поздравление от коллектива, к которому

присоединились сотрудники воздушного судна.

Долиной устроили настоящий сюрприз в бизнес-классе самолета. Саксофонист

исполнил знаменитую композицию “Happy Birthday to You”, остальные дополнили

мелодию вокальным исполнением и вручили букет цветов.

Судя по обнародованным кадрам, артистка явно не ожидала такого внимания,

засмущалась и начала прикрывать лицо руками. Лариса Александровна была в воздухе без всякого макияжа, давая коже возможность

перенести полет в наиболее щадящем режиме.

Поклонники сошлись во мнении, что Долина выглядит прекрасно. Также они присоединились к поздравлениям.