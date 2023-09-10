Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо
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Певице Ларисе Долиной исполнилось 68 лет. По этому поводу артистка обратилась к поклонникам.
“Ну что ж, 68-й день рождения отмечаю с надеждой,
любовью и верой, что снова все смогу! В паспорт
заглядывать странно, ощущать свой возраст? Нет, даже
ни малейшего намека! По всем показателям мне лет 45,
не больше. И это вовсе не кокетство и не желание
омолаживаться, это моё сегодняшнее состояние — и
физическое, и психологическое”, — цитирует звезду пресса.
Долина по сей день не дает себе поблажек и все свободное время посвящает работе. Даже день рождения
артистке пришлось праздновать на борту самолета, возвращаясь с гастролей.
Тем
неожиданнее для нее стало поздравление от коллектива, к которому
присоединились сотрудники воздушного судна.
Долиной устроили настоящий сюрприз в бизнес-классе самолета. Саксофонист
исполнил знаменитую композицию “Happy Birthday to You”, остальные дополнили
мелодию вокальным исполнением и вручили букет цветов.
Судя по обнародованным кадрам, артистка явно не ожидала такого внимания,
засмущалась и начала прикрывать лицо руками. Лариса Александровна была в воздухе без всякого макияжа, давая коже возможность
перенести полет в наиболее щадящем режиме.
Поклонники сошлись во мнении, что Долина выглядит прекрасно. Также они присоединились к поздравлениям.
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