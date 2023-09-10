 

Макгрегор – без помощи США украинское правительство не протянет и дня

10.09.2023, 5:15, Новости дня
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Некоторые представители американской элиты отчаянно нуждаются в продолжении вооружённого противостояния с Москвой. Они продолжают посылать технику и деньги Киеву в попытке затянуть конфликт, который с учётом огромных потерь ВСУ давно стоило бы закончить, заявил в интервью The Charlie Kirk Show полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор, я побеседовал неофициально с сенаторами, которые выступают за текущий конфликт и его финансирование. Они говорят: «Это только вопрос времени. Украина начала контрнаступление. Мы уже почти победили. Это наше самое выгодное вложение». Полковник, как дела обстоят на самом деле?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Многие из этих людей являются невменяемыми или просто делают то, что им говорят спонсоры. Мой опыт показывает, что на Капитолийском холме царит невежество и высокомерие, но преобладающий импульс — это жадность. Поэтому я думаю, что они, вероятно, прислушиваются к своим спонсорам. А в США есть очень влиятельные фигуры, особенно в финансах и СМИ, которые отчаянно хотят продолжения этого конфликта.

К настоящему моменту Украина потеряла более 400 тысяч солдат. Её кладбища заполняются. Мы не знаем, сколько у них было потерь с учётом раненых, но наверняка их несколько сотен тысяч. Число инвалидов с ампутированными конечностями где-то от 50 до 60 тысяч. Больницы переполнены. И украинские власти сейчас, по сути, заставляют служить всех, кто им попадается. 

Недавно русские взяли в плен 71-летнего украинского мужчину-танкиста. Войска не обучены и не умеют пользоваться техникой, поэтому их просто гонят в мясорубку. И теперь украинское правительство обратилось к полякам и хочет, чтобы они помогли собрать от 80 до 100 тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, живущих в Польше, которых можно было бы вернуть и отправить умирать в украинском конфликте.

Честно говоря, я не думаю, что без нашей финансовой помощи — а мы фактически владеем правительством (Зеленского. — ИноТВ), мы платим армии и, по сути, продолжаем поставлять им наличные, — это (конфликт на Украине. — ИноТВ) не продлилось бы и дня. На мой взгляд, он уже фактически закончился, и мы продолжаем затягивать его, поставляя деньги и технику.

Дата публикации 07 сентября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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