 

«Словно конец света» — марокканцы рассказали TF1 о сильнейшем землетрясении

10.09.2023, 2:45, Новости дня
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Землетрясение в Марокко вызвало панику у населения: в домах и на улицах кричали люди, приводит TF1 слова очевидцев. Сильнейшие толчки ощущались в радиусе 100 км, в том числе в Касабланке и Марракеше, где жители провели ночь на центральной площади.

Сегодня утром мы получаем множество рассказов (о землетрясении в Марокко. — ИноТВ). Одно из них — от жителя Марракеша. После тяжёлой ночи он оценивает нанесённый ущерб.

АМЗА АБУЛЬФЕТ, житель Марракеша (Марокко): Землетрясение было сильное, без перерывов длилось 2025 секунд. Все дома шатало во все стороны. Зеркала падали. Всё, что висело, например, маленькие статуэтки, всё упало.

Повсюду в домах и на улицах люди охвачены паникой.

МИКАЭЛЬ БИЗЕ, житель Марракеша (Марокко): Все кричали, дети орали, словно наступил конец света. Невероятно! Женщины кричали, дети кричали, мужчины кричали…

На площади Джамаа-эль-Фна в Марракеше обрушились здания. Сюда стекаются жители, некоторые даже провели здесь ночь.

МИКАЭЛЬ БИЗЕ: Мы спали на земле! Впечатляющая картина: выглядело, как гигантский кемпинг.

Подземные толчки ощущались в радиусе 100 километров. Касабланка в 250 километрах от Марракеша также сильно пострадала от землетрясения.

БЁНУА ЛАНДРИ, житель Касабланки (Марокко): Оценив силу толчков, я поспешил в комнату трёхлетнего сына, чтобы его защитить. Когда понял, что они продолжаются и усиливаются, мы с женой вышли из дома. Думали, что землетрясение в Касабланке. Только через 10 минут мы смогли узнать, что эпицентр в Марракеше. В это верилось с трудом.

Сегодня продолжаются поиски возможных выживших.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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