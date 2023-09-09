 

Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина

09.09.2023, 22:15, Новости дня
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Красавица-певица расписала в микроблоге удачные способы приготовления любимых смузи. Рецепты простые и не требуют кулинарных умений. Достаточно лишь приобрести ингредиенты и взбить их вместе — в блендере или миксере. Ольга Серябкина не уточнила, как часто пьет такие напитки. Однако они вполне могут выполнять роль десерта или заменять перекус.

Рецепт №1

Банан + ананас + петрушка + шпинат + сельдерей + миндальное молоко + корица. Отличная смесь. Ольга Серябкина уточняет: “Чтобы сельдерей не вязал, нужно отрезать у него листья!”.

Рецепт №2

Банан + ананас + манго + кокосовая вода + корица. Настоящее фруктовое наслаждение.

Рецепт №3
Клубника + груша + малина+ мята + кокосовая вода + корица. Лучше и не придумаешь, только вот хорошие ягоды в несезон придется поискать.

Напомним, Ольга Серябкина рассказывала о своем плане питания для поддержания стройности. После родов экс-солистка
группы SEREBRO стала весить гораздо больше прежнего и вычеркнула из рациона все, что могло помешать здоровому грудному вскармливанию. Когда малыш чуть подрос, певица слезла с жесткой диеты и просто перестала есть после 18 часов.


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