Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя

Блогер опубликовала видео, в котором рассказала, что чувствует из-за нападок общественности. Звезда пожаловалась, что люди очень жестокие, и она получает множество сообщений, в которых комментаторы злорадствуют по поводу ее изменений во внешности. В какой-то момент Виктория Боня замолчала, с трудом сдерживая эмоции. “Вика, не плачь”, – обратилась к ней подруга за кадром.

В итоге блогер смогла совладать с собой. Прооперированная около недели назад Виктория Боня в слезах обратилась к народу. “Мне до слез, конечно, обидно. Я больше не покажу себя. Это последняя сторис. Насколько жестокие люди, насколько они злорадствуют”, – сказала выпускница “Дома-2”.

Напомним, ранее блогер поделилась, что не чувствует часть лица. Она показала видео, на котором попыталась улыбнуться, но уголки с одной стороны рта остались неподвижны. Кроме того, Виктория Боня переживает, что ее перестанут узнавать. Блогер призналась, что к ней подошла девушка, но узнала только фирменную кепку, а ее саму – нет.

Виктория Боня отправилась в Лос-Анджелес, чтобы провести пластическую операцию у звездного хирурга, который сделал модели Бэлле Хадид ее фирменный “лисий взгляд”.