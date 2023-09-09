Daily Telegraph – есть дела и поважнее — полиция закрывает глаза на магазинные кражи в Британии

Если во время пандемии для похода в супермаркет в Великобритании требовалась медицинская маска, то сегодня посетителям магазинов стоит запастись бронежилетами, щитами и пуленепробиваемыми шлемами. Как пишет The Daily Telegraph, британские супермаркеты действительно подошли вплотную к анархии: количество случаев магазинных краж растёт, персонал в ужасе, а полиция на это никак не реагирует, потому что у них есть «дела и поважнее».



AP

Во время пандемии в Великобритании в супермаркет нельзя было заходить без маски. Теперь необходимость в ней отпала, но на смену пришли бронежилет, полицейский щиток и пуленепробиваемый шлем. Как пишет The Daily Telegraph, если это и преувеличение, то небольшое. Британские супермаркеты действительно подошли вплотную к анархии: количество случаев магазинных краж растёт, персонал в ужасе.

Как отмечает издание, дело дошло до того, что компании просят сотрудников носить нательные камеры для поимки нападающих на них грабителей. И ситуация становится всё более распространённой: по сравнению с допандемийными временами число преступлений в отношении сотрудников сетей розничной торговли удвоилось. В сети Sainsbury’s даже инициировали досмотр сумок на кассах самообслуживания.

Другие магазины взяли за правило хранить товар под замком. Сеть магазинов товаров для дома Dunelm теперь запирает даже наволочки.

«Кем нужно быть, чтобы своровать с прилавка наволочку? Можно посочувствовать матери, укравшей батон хлеба, чтобы накормить голодающих детей, но уж в постельном белье из египетского шёлка они, как правило, не нуждаются», — пишет автор статьи.

Сильнее всего кризис сказался на магазинах шаговой доступности. По словам главы Национальной ассоциации круглосуточных магазинов, его сотрудникам угрожают молотками, ножами и грязными иглами.

Но в подавляющем большинстве случаев преступники воруют не для себя, не ради выживания. Они состоят в высокоорганизованных бандах, которые продают награбленное на чёрном рынке. А если сотрудники магазина осмеливаются вмешаться, то впоследствии об этом всегда жалеют. Автор статьи отмечает, что было бы неплохо, если бы полиция как-то реагировала, однако председатель сети Asda заявил, что магазинные кражи фактически перестали считаться уголовным преступлением, потому что у полицейских есть «дела и поважнее».

«В этой ситуации владельцам Waitrose и John Lewis пришла в голову блестящая мысль: заманивать полицейских в свои точки бесплатным чаем и кофе, чтобы их присутствие отпугивало воров. Отличная идея. Почему бы и остальным не взять её на вооружение? Когда к вам в следующий раз вломятся грабители, а полиция сошлётся на занятость, просто предложите офицерам взятку в виде бесплатной коробки пончиков», — предлагает автор издания.

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