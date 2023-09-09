Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте

За последний год артистка в основном участвовала в интервью для европейских телеканалов, в которых посыпала голову пеплом и ругала родину. А вот как у творческой единицы дела у артистки шли не очень. Сначала ее пригласили играть в Новом Рижский театр, но потом отменили премьеру спектакля, в котором она была задействована. Якобы из-за технических трудностей.

Последнее время актриса совсем перестала выходить на связь, даже не появлялась на фото и видео коллег и друзей. И вот пропавшую с радаров Чулпан Хаматову нашли в неожиданном месте – на сцене “Арена Рига”. Артистка спела вместе с группой “Би-2″*. Актриса исполнила одну из самых популярных песен коллектива – “Мой рок-н-ролл”.

Кстати, на концерте также присутствовал Максим Виторган. Он опубликовал видео с друзьями в своем блоге.

Напомним, в одном из интервью Чулпан Хаматова заявила, что после отъезда в Латвию была готова даже сменить профессию. Она готовилась работать “хоть таксистом”, но Бог миловал – пригласили в театр. Кстати, артистка заявила, якобы ее звали обратно некие люди из представительной власти, предлагали “обелить” репутацию.

*Егор Бортник (Лева Би-2) внесен в список иностранных агентов по решению Минюста России.