 

Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище

09.09.2023, 14:55, Новости дня
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Девятого сентября в Северной столице у исполнителя хита “Я русский” запланировано большое шоу. Однако сразу с поезда артист направился на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память павших во время Великой Отечественной войны.

Как отметил Шаман, для него Петербург – не чужой город. Его предок, прадед Михаил Селедкин получил медаль “За отвагу” и пережил блокаду Ленинграда, так как воевал на Ленинградском фронте с начала войны.

Ярослав Дронов снял кепку у Вечного огня и несколько минут думал о чем-то в полной тишине. Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище, когда ему вручили специальную ленточку со значком и пригласили принять участие в мероприятиях, запланированных на 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда 27 января 2024 года. Растроганный оказанной честью артист пообещал свериться с графиком и поспешил на “Газпром Арену”, чтобы успеть на финальный прогон.

Напомним, ранее музыкант ISHAY рассказал, почему считает Шамана достойным артистом. По его словам, популярность исполнителя хита “Я русский” вполне понятна, так как парень действительно обладает сильным голосом и талантом. Артист считает, что коллеге лучше выступать сольно, чтобы слушатели могли по-достоинству оценить его вокальные данные.


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