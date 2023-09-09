В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования

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09.09.2023, 11:15, Новости дня
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В Москве в субботу завершился первый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы “Миллион призов”. Баллы разыграли среди тех, кто участвовал в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) 8 сентября.

В первом розыгрыше призовых баллов участвовали 1 094 159 человек. После 12:00 они получат СМС-уведомление о выигрыше.

Победителям нужно активировать код участника до 25 сентября включительно. На сайте “Миллиона призов” можно найти информацию о сроках проведения акции, условиях участия, сроке проведения и прочее.

Москвичи могут выиграть одну, три и пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно потратить на поход в заведения общепита, музеи и театры, на пополнение транспортной карты “Тройка”, благотворительность или покупки в магазинах – партнерах акции.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Главным нововведением этого года стали терминалы электронного голосования на избирательных участках.

В пятницу проголосовали около 1,5 миллиона человек. Серьезных нарушений не зафиксировано.


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