Нескучный дресс-код: какие наряды выбрать для работы этой осенью

Правила дресс-кода знакомы практически всем, кто хотя бы раз ходил на работу в офис. Многие компании стремятся к тому, чтобы их сотрудники одевались сдержанно и не приходили на рабочее место в неподходящих нарядах. Однако это не означает, что в офисе обязательно нужно выглядеть неприметно.

Дизайнер Аника Керимова показала несколько образов, которые сделают дресс-код нескучным, но при этом не нарушат его основных правил. Снимки нарядов на модели опубликовал портал WomanHit.

В одном из вариантов эксперт предложила сочетать черное платье-футляр до колен с укороченным жакетом. Специалист посоветовала дополнить этот лаконичный образ простыми аксессуарами в виде тонкой цепочки или небольшого кулона из металла.

Также дизайнер порекомендовала присмотреться к макси юбке бордового цвета в стиле карго. Подобная модель идеально подойдет для осени, а сочетать ее стоит с боди из кружева белого цвета. Следующий образ – платье из атласа со сборкой в кофейном цвете. Оно будет гармонично смотреться на девушках со смуглой кожей и поможет проявить себя во всей красе на работе.

Кроме того, специалист вдохновила на выбор костюма. Отличным вариантом для похода в офис станет классический серый костюм-тройка в тонкую белую полоску, а если хочется быть яркой и выделяться, можно выбрать наряд в цвете глубокий ультрамарин. Также этой осенью будет актуальная длинная юбка с баской графитового оттенка. Ее можно носить в прохладное время года и сочетать с лонгсливом с открытыми плечами.