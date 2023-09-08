“Захочется что-нибудь куда-нибудь натянуть”: Караулова о пластических операциях

В последнее время российский шоу-бизнес трясет от двух инфоповодов: скандала певицы Славы со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым и пластических операций Виктории Бони. Пятый канал узнал, что по этому поводу думает певица Юлия Караулова.

Как оказалось, она совсем не против хирургических вмешательств во внешность, если это осознанный выбор. По ее словам, мы все хотим выглядеть хорошо, а с определенного возраста еще и молодо, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы себе помочь.

Юлия Караулова считает, что резкая критика женщин, которые себя “переделывают”, – феномен времени. Она сравнила пластических хирургов с учеными и исследователями, которых раньше казнили за их взгляды и работу. С врачами, помогающими женщинам выглядеть лучше, происходит нечто подобно. Но Караулова уверена: рано или поздно общество примет “бьютификацию” и перестанет считать это чем-то от лукавого.

Сама артистка не прибегала к помощи мастеров пластики. Однако она не исключает, что со временем может решиться на вмешательство, если поймет, что это ей необходимо.

“Может, я посмотрю на себя в зеркало и мне захочется, не знаю, что-нибудь куда-нибудь натянуть”, – говорит Юлиана Караулова.