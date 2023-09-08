 

Около 1,5 миллиона человек проголосовали в первый день выборов в Москве

08.09.2023, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В восемь часов вечера в столице закрылись все 2 058 избирательных участков. В субботу, 9 сентября, они вновь откроются. Голосование продолжится в восемь часов утра. Об итогах первого дня рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

По ее словам, на данный момент в выборах приняли участие порядка полутора миллионов человек, в том числе те, кто проголосовал онлайн. “Голосование вечером шло штатно, а онлайн-голосование продолжится и ночью”, – проинформировала Кириллова, пригласив остальных москвичей принять участие. Также она отметила: жалобы в МГИК в течение дня не поступали.

За ситуацией следит Общественный штаб по наблюдению за выборами. Его руководитель Вадим Ковалев заявил, что все сообщения, которые поступали сегодня в штаб, не являются существенными. Ночью работа наблюдателей не прекратится. “Они находятся в видеоцентре Общественного штаба круглосуточно”, – сообщил Ковалев.

Напомним, выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос можно не только на избирательных участках, но и онлайн на сайте elec.mos.ru. Для онлайн-голосования необходима полная учетная запись на портале www.mos.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / “С чудовищными переломами”: Наталья Штурм попала в беду

08.09 / Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы

08.09 / Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса

08.09 / Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

08.09 / “Я была непростительно счастливою”: молодая жена Эрнста получила по заслугам

08.09 / Американский сенатор – мы не знаем, как наши миллиарды используют на Украине, потому что никто за этим не следит

08.09 / После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное

08.09 / Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

08.09 / “Мурашки от предвкушения”: Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

08.09 / Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика