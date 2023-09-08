После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное

За свою операцию, по словам Виктории Бони, она заплатила 250 тысяч долларов, то есть почти 25 миллионов рублей. Но с ее лицом после пластики случилось страшное. Звезда призналась, что не чувствует часть верхней губы. На видео, которое выпускница “Дома-2” показала в соцсетях, она пытается улыбнуться, но в итоге у нее поднимается только один уголок губ. Второй – практически неподвижен.

“Вот эта губа, я вообще ее не чувствую, она не поднимается. Даже поднять ее не могу”, – рассказала Виктория Боня.

Звезда надеется, что это временно. После операции прошло всего 13 дней, и процесс восстановления пока не завершился. Женщина уверяет, что уже очень красивая и ей не терпится показать свое новое лицо.

Блогер специально отправилась в США, чтобы попасть к хирургу, который оперировал известную супермодель Бэллу Хадид. Именно он изобрел технику подтяжки “лисьи глазки”, которая делает взгляд более манящим и томным.

Пользователи Сети уже в шоке от того, что вышло из затеи выпускницы “Дома-2”. Дело в том, что личном блоге врач показал фото пациентки сразу после операции, а заодно рассказал, какие вмешательства уже были проведены. Как оказалось, звезда делала блефаропластику нижних и верхних век, увеличивала губы… Виктория Боня, которая божилась, что никогда не делала пластических операций, села в лужу.