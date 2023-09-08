 

После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное

08.09.2023, 17:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За свою операцию, по словам Виктории Бони, она заплатила 250 тысяч долларов, то есть почти 25 миллионов рублей. Но с ее лицом после пластики случилось страшное. Звезда призналась, что не чувствует часть верхней губы. На видео, которое выпускница “Дома-2” показала в соцсетях, она пытается улыбнуться, но в итоге у нее поднимается только один уголок губ. Второй – практически неподвижен.

“Вот эта губа, я вообще ее не чувствую, она не поднимается. Даже поднять ее не могу”, – рассказала Виктория Боня.

Звезда надеется, что это временно. После операции прошло всего 13 дней, и процесс восстановления пока не завершился. Женщина уверяет, что уже очень красивая и ей не терпится показать свое новое лицо.

Блогер специально отправилась в США, чтобы попасть к хирургу, который оперировал известную супермодель Бэллу Хадид. Именно он изобрел технику подтяжки “лисьи глазки”, которая делает взгляд более манящим и томным.

Пользователи Сети уже в шоке от того, что вышло из затеи выпускницы “Дома-2”. Дело в том, что личном блоге врач показал фото пациентки сразу после операции, а заодно рассказал, какие вмешательства уже были проведены. Как оказалось, звезда делала блефаропластику нижних и верхних век, увеличивала губы… Виктория Боня, которая божилась, что никогда не делала пластических операций, села в лужу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Американский сенатор – мы не знаем, как наши миллиарды используют на Украине, потому что никто за этим не следит

08.09 / Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

08.09 / “Мурашки от предвкушения”: Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

08.09 / Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

08.09 / Fox News – отказ американок от семьи и детей приведёт к закату цивилизации в США

08.09 / Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

08.09 / Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит

08.09 / “Опасность внешнего контроля”: в мятеже Пригожина усмотрели влияние из-за рубежа

08.09 / “Новый борец”: куда Якубович решил уйти с Первого канала

08.09 / “Не сможет спеть”: какая напасть мешает Пугачевой выйти на сцену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика