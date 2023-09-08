 

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

08.09.2023, 17:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В субботу, 9 сентября, пройдет первый розыгрыш призовых баллов для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Розыгрыш состоится для тех, кто проголосует онлайн 8 сентября.

Число победителей опубликуют на сайте #ВыбираемВместе2023. Там доступна информация о сроках проведения акции, партнерах, условиях участия и многом другом.

Участники дистанционного голосования могут выиграть одну, три или пять тысяч баллов. Их можно потратить на посещение кафе и ресторанов, музеев, пополнение карты “Тройка” или покупки в магазинах – партнерах программы “Миллион призов”.

Победителям направят СМС-уведомление. Для получения призовых баллов нужно активировать код участника до 25 сентября включительно.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Дистанционно проголосовали уже более миллиона человек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Американский сенатор – мы не знаем, как наши миллиарды используют на Украине, потому что никто за этим не следит

08.09 / После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное

08.09 / “Мурашки от предвкушения”: Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

08.09 / Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

08.09 / Fox News – отказ американок от семьи и детей приведёт к закату цивилизации в США

08.09 / Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

08.09 / Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит

08.09 / “Опасность внешнего контроля”: в мятеже Пригожина усмотрели влияние из-за рубежа

08.09 / “Новый борец”: куда Якубович решил уйти с Первого канала

08.09 / “Не сможет спеть”: какая напасть мешает Пугачевой выйти на сцену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика