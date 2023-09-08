 

“Мурашки от предвкушения”: Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

08.09.2023, 16:39, Новости дня
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Сергея Лазарева смело можно назвать одним из самых известных и востребованных артистов страны. Певец начал творческую карьеру еще в конце 90-х и с тех пор не покидает российскую сцену. В отличие от многих коллег, которые быстро обретали и теряли интерес публики, Лазарев очень плотно закрепился на музыкальном Олимпе и стал его неотъемлемой частью.

Уже много лет исполнитель активно работает не только на сцене, но и на телевидении. Артист регулярно появляется в различных программах и становится как минимум одной из главных звезд каждой из них. Так случилось и с передачей “Ну-ка, все вместе!” на телеканале “Россия 1”.

Шоу, в котором участники демонстрируют свои вокальные данные, стартовало в 2019 году. Сергей Лазарев вошел в сотню жюри с первых выпусков передачи и стал ее бессменным лидером. Сегодня, 8 сентября, вышел на экраны дебютный выпуск пятого сезона программы. Разумеется, ее главная звезда не могла не поприветствовать зрителей, которые с нетерпением ждали новых серий.

В начале выпуска ведущий шоу Николай Басков предоставил слово Сергею Лазареву. Певец поинтересовался у лидера сотни, успел ли он накопить силы на пятый сезон. Артист заверил, что готов к съемкам, и обратился к зрителям и коллегам с трогательной речью.

“Поздравляю всех с премьерой и с юбилеем! Вот уже пять лет мы открываем новые таланты и радуем нашего зрителя. Еще никто не вышел на эту сцену из участников, а у меня уже мурашки по коже от предвкушения”, – сделал заявление на всю страну Лазарев.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео.


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