Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

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08.09.2023, 16:39, Новости дня
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Свыше миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Явка ожидаемо высокая, отметила она.

Председатель Мосгоризбиркома напомнила, что жители столицы могут проголосовать в течение трех дней. Сделать это можно онлайн, с помощью терминалов электронного голосования или традиционно на участках.

Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Сообщения в соцсетях не подтверждаются.

“Есть какие-то частные кейсы, которые носят несущественный характер и не влияют на ход голосования. Жалоб на серьезные нарушения во МГИК не поступало”, – прокомментировала Кириллова.

В работе Общественного штаба по наблюдениями за выборами в Москве участвуют 11,6 тысячи человек. Они будут находиться на участках до их закрытия в 20:00, сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Выборы мэра Москвы и депутатов муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Свои голоса дистанционно отдали спикер Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.


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