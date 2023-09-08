Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

Причиной задержки поступления СМС-сообщений участникам дистанционного онлайн-голосования (ДЭГ) в Москве стали попытки атаковать сервера компании, осуществляющей доставку СМС. Об этом заявил совладелец ГК “Интермобилити” Даниил Титаренко.

Он заверил, что задержка не повлияет на ход голосования. Москвичи получат СМС с небольшой задержкой и смогут проголосовать.

“В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы”, – сообщил Титаренко в беседе с ТАСС.

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух пообещал, что доступ к дистанционному голосованию нормализуется в 12-14 часов. Он отметил, что наблюдается большой поток желающих принять участие в ДЭГ.

Голосование на выборах мэра Москвы проходит 8-10 сентября. Также жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов.

По инициативе столичного бизнеса проголосовавшие онлайн станут участниками розыгрышей в рамках программы “Миллион призов”.