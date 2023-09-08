 

Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына

08.09.2023, 4:20, Новости дня
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Не успел четвертый ребенок звезды фильма “Лицо со шрамом” встать на ноги, причем в прямом смысле слова, как актер расстался с его матерью, своей девушкой Нур Альфаллой. Пара начала отношения в апреле прошлого года. За это время девушка успела родить звезде сына, но что-то в паре пошло не так – случился раскол. Напомним, что разница в возрасте Аль Пачино и Альфаллы составляет 54 года.

Единственный вопрос, который сейчас тревожит общественность: что будет с сыном пары? Родители уже разбираются в этом вопросе, сообщает ОСН. Нур запросила полное право опеки над ребенком с условием, что отец сможет посещать его, но только в разумных пределах.

В судебных документах об опеке также есть момент о том, что Аль Пачино добровольно подписался под отцовством над ребенком. Это случилось шесть дней спустя после рождения сына. Этим документом актер признал родственную связь. Кстати, в тех же записях указано, что, со слов самой Альфаллы, ребенка она зачала после бурной ночи с актером в Калифорнии.

Ранее “Дни.ру” писали, что 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз.


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