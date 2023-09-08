 

Снова вместе? Ирина Шейк прогулялась со светящимся от счастья бывшим

08.09.2023, 3:05, Новости дня
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Пара рассталась в 2019 году, однако поклонники до сих пор не теряют надежду, что однажды звезды решат сойтись. Учитывая, что отношения у них просто замечательные, настолько, что экс-возлюбленных уже снова “поженили”.

На днях Ирина Шейки и Брэдли Купер были вновь замечены вместе. Пара отвела в школу дочь Лею, которой скоро исполнится шесть лет. Судя по кадрам, модель старалась не привлекать к себе внимания, прячась под огромным капюшоном толстовки и солнечными очками на пол-лица. А вот актер, наоборот, не скрывал лица и был очень доволен всем происходящим, не обращая внимания на папарацци.

Как только прогулялась со светящимся от счастья бывшим в Сети поползли новые слухи о воссоединении пары. Поводов для сплетен достаточно: помимо того, что экс-влюбленные то и дело ужинают вдвоем, вместе проводят время в компании друзей, так еще и ездят в отпуск.

В августе Ирина Шейк и Брэдли Купер радовали фанатов кадрами из своей поездки на Багамские острова. Кроме невинных снимков с пляжа, модель показала несколько откровенных фотографий без верха от купальника.

Поклонники манекенщицы окончательно запутались, ведь с начала лета она встречается с игроком в американский футбол Томом Брэйди. У мужчины, судя по всему, отличный вкус, ведь его предыдущей возлюбленной была модель Жизель Бюндхен.


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