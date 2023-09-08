Умер российский мультипликатор Константин Арефьев

На 60-ом году жизни скончался российский мультипликатор Константин Арефьев. Он был режиссером, монтажером, аниматором и художником.

Стоит отметить, что недавно на “Союзмультфильме” Константин Арефьев в роли режиссера вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм “Крылья для друга”. На авторском проекте “Кораблик, который хотел летать” он был аниматором, сообщает сайт VSE42.ru.