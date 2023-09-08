 

Умер российский мультипликатор Константин Арефьев

08.09.2023, 0:35, Новости дня
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На 60-ом году жизни скончался российский мультипликатор Константин Арефьев. Он был режиссером, монтажером, аниматором и художником.

Стоит отметить, что недавно на “Союзмультфильме” Константин Арефьев в роли режиссера вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм “Крылья для друга”. На авторском проекте “Кораблик, который хотел летать” он был аниматором, сообщает сайт VSE42.ru.


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