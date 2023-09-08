Саркози – вступление Украины в ЕС усилит США и ослабит Европу

Принятие Украины в ЕС и НАТО не приведёт к завершению конфликта, заявил в интервью телеканалу France 5 экс-президент Франции Николя Саркози. На его взгляд, членство Киева в Евросоюзе усилит позиции США в блоке, поскольку украинцы сегодня серьёзно зависят от Америки. При этом добиваться мира необходимо, и для этого необходим компромисс с Россией, уверен политик. Ведь в выигрыше от продолжения кризиса остаются Вашингтон и Пекин, считает гость в студии телеканала.

Экс-президенту Франции Николя Саркози снова пришлось защищать свою позицию в отношении украинского конфликта в эфире телеканала France 5. В первую очередь политик напомнил, что боевые действия привели к гибели полумиллиона человек, большая часть из которых — украинцы.

«На фронте бульвара Сен-Жермен мы все очень храбрые, когда отправляем украинцев умирать», — заявил бывший французский лидер.

По мнению Саркози, членство Украины в НАТО не будет способствовать миру: страна должна оставаться нейтральной, поскольку является мостом между Россией и Европой. Вступление Украины в Евросоюз также нежелательно, поскольку повлечёт за собой усиление американского влияния в блоке, учитывая, что «страны Восточной Европы находятся под господством Америки», отмечает бывший президент Франции. При этом интересы европейцев и американцев расходятся, подчёркивает политик. Украинцы же в этом вопросе сегодня выражают не собственные желания, а транслируют волю США, уверен Саркози.

Мир на Украине невозможен без компромисса с Россией, продолжает настаивать бывший глава Франции. При этом первым о компромиссе в начале конфликта заявил президент Украины Владимир Зеленский, напоминает Саркози.

Хотя Франция должна быть на стороне Украины, у неё должен быть «особый путь», исключающий равнение на США, считает экс-президент. Продолжение конфликта, на взгляд Саркози, выгодно прежде всего США и Китаю: пока первые зарабатывают на продаже оружия, энергоресурсов и зерна, второй объединяет под своим руководством членов БРИКС.

Таким образом, первоначальное намерение президента Франции Эммануэля Макрона поддерживать диалог с Москвой было правильным. «Мы не можем продолжать вести войну, просто говоря: «Больше оружия! Больше смертей! Больше сопротивления!» Как мы будем выходить из этой ситуации?» — задаётся вопросом Саркози.

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