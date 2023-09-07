Вивек Рамасвами – альянс России и Китая — самая большая угроза для США

Внешняя политика США при Байдене — это полная катастрофа, считает кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами. Сегодня Америка очень слаба на мировой арене. Главным доказательством стал союз РФ и Китая. По его мнению, эти страны надо разделить путём переговоров через окончание войны на Украине, заявил он в эфире канала Fox News.

Вивек Рамасвами, кандидат в президенты — 2024 от Республиканской партии, с нами в программе Focus. Рады вас видеть. Я хотела бы начать с 80-летнего гражданина номер один нашей страны, который сейчас готовится принять участие в двадцатке, в G20. В то время как нашим врагам друг с другом уютнее, чем когда-либо. Как вы оцениваете на данный момент внешнюю политику Джо Байдена?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я думаю, это полная катастрофа. Мне кажется, один из главных рисков, с которым нам предстоит столкнуться, — это союз между такими странами, как РФ и Китай. Теперь ещё и Северная Корея с ними сближается.



Я считаю, что это отражает слабость Соединённых Штатов на мировой арене. Тот факт, что у нашей страны нет энергетической независимости, объясняет, почему Путин не испугался напасть на Украину.



Тот факт, что мы зависим от Китая в плане нашего современного образа жизни, объясняет, почему нам не хватило смелости сбить тот китайский шар-шпион, пролетевший через половину территории США. Так что когда Соединённые Штаты слабы у себя дома, это отправляет сигнал нашим противникам за рубежом.



И один из моментов, на которых нам стоит сконцентрироваться, и я это сделаю, если меня изберут следующим президентом Соединённых Штатов, — это разорвать союз РФ и Китая. Сдержать Китай от нападок на Тайвань, при этом избегая третьей мировой войны. И буду откровенен, мне кажется, я единственный кандидат, кто ясно излагает свою позицию по плану действий.

Я ценю то, что вы укладываете во временные рамки, у вас это хорошо получается. Но мне бы хотелось обсудить всё подробнее. Вас не раз критиковали за недостаточное знание вопроса. По крайней мере, если верить Ники Хейли, а теперь и другим соперникам и другим республиканцам.

Поэтому мне бы хотелось узнать, что конкретно вы бы сделали, чтобы разъединить такие страны, как Китай и Россия, и Северная Корея? Как их можно отдалить друг от друга?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Конечно. Харрис, не принимайте отсутствие у меня опыта политической работы за недостаток знаний в этой области. Поверьте, я всё понимаю. Прежде всего я бы использовал окончание войны на Украине как возможность договориться о сделке, которая требует от РФ выхода из своего военного партнёрства с Китаем.



Потому что альянс РФ и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся. Ядерный потенциал России, военно-морской потенциал Китая. Тот факт, что мы зависим от Китая — это рискованно для США. Это первое, что я бы сделал.



Второй шаг. Я бы укрепил наши связи с такими странами, как Индия, которые могли бы закрыть Андаманское море, откуда Китай получает свои запасы нефти в случае конфликта. Укрепил бы наши связи с такими государствами, как Япония и Южная Корея, чтобы снизить нашу экономическую зависимость от Китая.



И, если быть абсолютно честным, и такого не смог сказать ни один кандидат в президенты, мы будем защищать Тайвань. Говорю это чётко. Сегодня США придерживаются политики «единого Китая». Я заявляю: нет. Мы будем защищать Тайвань до… по крайней мере, пока мы не добьёмся независимости в области полупроводников в США.



И тогда мы возобновляем стратегическую неопределённость, которая является нынешней позицией США. Нашим другом должна быть ясность, а не неопределённость.

Два быстрых дополнительных вопроса. Когда закончится война на Украине? Конечно, никто не знает точную дату. Но, по вашему мнению, можем ли мы оказаться втянутыми в военные действия, чтобы добиться окончания?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Вообще-то я смотрю на это по-другому, Харрис. Я считаю, что ясность через дипломатию может помочь вывести нас к окончанию этой войны. Я ясно давал понять свою позицию по поводу сделки, которую бы заключил.



Украина сохранила бы свой суверенитет. А при нынешнем развитии событий это совсем не гарантировано. Но я бы заявил Владимиру Путину, что при хорошей сделке каждый что-то получает.



Мы бы взяли на себя постоянные обязательства, что Украина не станет членом НАТО. И заморозили бы нынешние линии контроля. Но большой победой для Соединённых Штатов и для всего свободного мира, каким мы его знаем, стало бы разделение альянса РФ и Китая и вывод российского военного присутствия из западного полушария.



Никарагуа, Венесуэла, Куба, где есть российское военное присутствие. Я сторонник современной доктрины Монро, когда говоришь: «Убирайтесь из нашего полушария». Именно так мы можем обеспечить мир, продвигать американские интересы и избежать третьей мировой войны.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.

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