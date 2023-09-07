 

“Эффект микояновской колбасы”: Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты

07.09.2023, 13:37, Новости дня
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Александр Васильев цепляет аудиторию не только харизмой, но и своим внешним видом. Кажется, что чувство стиля в крови у гуру моды. Уже долгое время эксперт является лицом программы “Модный приговор”. К слову, свои фэшн-вердикты он любит выносит и вне шоу. Например, на светских мероприятиях или в беседах с журналистами.

Только если в программе он обсуждает внешний вид незнакомых ему людей, то в жизни он спокойно оценивает коллег по шоу-бизнесу и друзей. Так, например, однажды досталось его подруге. Историк моды жестко прошелся по внешнему виду Лолиты. Правда, произошло это до невероятного похудения певицы.

“Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы”, – откровенно признался Александр Васильев.

Такие высказывания обидели Лолиту. Но с тех пор она успела сильно похудеть. И произошло это далеко не из-за критики телеведущего. Звезда просто-напросто тяжело переживала развод с пятым мужем.

Сейчас между Александром Васильевым и Лолитой нет никаких обид. Как признается модный эксперт, подруга обожает его и охотно общается с ним. А также с большим удовольствием любезничает с ним в социальных сетях.


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