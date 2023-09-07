 

Экс-аналитик ЦРУ – попытки уничтожить военную машину России привели к возрождению её ВПК

07.09.2023, 4:46, Новости дня
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Россия «воспользовалась возможностью, которая появилась в результате введения санкций и попыток уничтожить её в военном отношении», заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, за время конфликта на Украине она «реформировала свои вооружённые силы, оживила оборонную промышленность и стала лидером на международной арене». В настоящий момент, считает Джонсон, российский военно-промышленный комплекс в значительной степени превосходит американский.

Итак, эти глупости о том, что Путин сломлен, санкции работают, РФ слаба. Джейк Салливан и высокопоставленные сотрудники Разведывательного сообщества США всерьёз держат их в уме? Они серьёзно высказывают эти мысли, обсуждая, что сказать президенту, или даже взаимодействуя с ним?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, к сожалению, это так. Знаешь, они немного напоминают Дороти (имеется в виду главная героиня книг цикла о вымышленной Стране Оз. — ИноТВ). Они думают, что носят рубиновые башмачки и щёлкают ими друг о друга, говоря: «Нет места лучше дома». Знаешь, они продолжают повторять эту мантру в надежде, что, может быть, они снова окажутся в своей постели в Канзасе.

Но, знаешь, реальность такова: РФ воспользовалась возможностью, которая появилась в результате введения санкций и попыток уничтожить её в военном отношении. Она реформировала свои вооружённые силы, оживила свою оборонную промышленность и стала лидером на международной арене. Она устанавливает альтернативный мировой порядок, который, откровенно говоря, откинет на обочину США.

Превосходит ли российская оборонная промышленность, которую мы в этой стране называем военно-промышленным комплексом, в значительной степени нашу из-за их почти безграничных запасов природных ресурсов, которых у нас нет?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Ну да, и это в сочетании с тем фактом, что этими ребятами движет не политика, им не нужно подкупать конгрессменов и сенаторов, чтобы производить ненужные или бесполезные системы вооружения. Оборонная промышленность РФ следует только плану национальной обороны, направленному на производство систем вооружения, которые нужны им для защиты России.

В то время как Соединённые Штаты… Знаешь, мы как шарашкина контора. Если лоббисту когда-то и удастся убедить конгресс построить что-то, то, ей-богу, мы это построим. Это вовсе не означает, что это будет лучшая или самая эффективная система вооружения.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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