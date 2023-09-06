 

Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога

06.09.2023, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мысли о долгах мало у кого вызывают приятные эмоции. Бизнес-психолог Виктория Хорошилова рассказала, как это можно исправить.

По ее словам, заемщики сами наносят себе ущерб, но не кредитами в принципе, а отношением к ним. “Сами по себе долги не плохи и не хороши. Испытывать положительные эмоции или отрицательные — наш выбор. Если человек брал кредит, он же брал его для какой-то цели? Возможно, исполнить мечту, сделать приятную покупку. Стоит относиться к такой возможности с благодарностью и спокойно свои кредиты выплачивать”, — цитирует эксперта интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Хорошилова отметила, что этому препятствует негативное отношение к кредитам в социуме, хотя это просто инструмент, который нам помогает. “Тревога о будущем не помогает делу, только тратит энергию. Если подозреваете, что можете потерять заработок, то необходимо предпринимать реальные действия, чтобы этого не произошло. Найти новую работу, получить образование, отложить деньги”, — пояснила психолог.

С психологическим дискомфортом, который может возникнуть из-за кредитов, всегда могут помочь справиться квалифицированные специалисты. Специалист призвала не бояться обращаться к психологам за поддержкой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

06.09 / Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт

06.09 / Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга

06.09 / Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

06.09 / “Вытаскиваешь по слову”: певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни

06.09 / «Возмутители спокойствия» — Запад опасается пророссийских настроений словаков

06.09 / Собянин: Метро пришло в аэропорт Внуково

06.09 / Звезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина?

06.09 / Победители программы “Миллион призов” смогут потратить баллы в кафе и ресторанах

06.09 / Скончался режиссер и актер Константин Арефьев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика