Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога

Мысли о долгах мало у кого вызывают приятные эмоции. Бизнес-психолог Виктория Хорошилова рассказала, как это можно исправить.

По ее словам, заемщики сами наносят себе ущерб, но не кредитами в принципе, а отношением к ним. “Сами по себе долги не плохи и не хороши. Испытывать положительные эмоции или отрицательные — наш выбор. Если человек брал кредит, он же брал его для какой-то цели? Возможно, исполнить мечту, сделать приятную покупку. Стоит относиться к такой возможности с благодарностью и спокойно свои кредиты выплачивать”, — цитирует эксперта интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Хорошилова отметила, что этому препятствует негативное отношение к кредитам в социуме, хотя это просто инструмент, который нам помогает. “Тревога о будущем не помогает делу, только тратит энергию. Если подозреваете, что можете потерять заработок, то необходимо предпринимать реальные действия, чтобы этого не произошло. Найти новую работу, получить образование, отложить деньги”, — пояснила психолог.

С психологическим дискомфортом, который может возникнуть из-за кредитов, всегда могут помочь справиться квалифицированные специалисты. Специалист призвала не бояться обращаться к психологам за поддержкой.